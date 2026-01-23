|
23.01.2026 16:47:46
heise+ | DJI Neo 2: Selfiedrohne mit Spaßfaktor im Test
Kleine Drohnen werden immer beliebter, da sie einfach zu verstauen sind und man keinen Führerschein braucht. Genau in diese Kerbe schlägt DJI mit der Neo 2. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
