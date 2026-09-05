05.09.2026 14:30:00

History Says That Bitcoin Is an Unbelievable Bargain Right Now

On the basis of its price right now relative to where it was at the same point in its prior four-year market cycles, Bitcoin (CRYPTO: BTC) looks pretty cheap, with a price of $77,155 as of Sept. 1, 38% below its last all-time high near $126,080, which was set in October 2025.Of course, Bitcoin "cycle theory" isn't an empirically proven law, but it can be a useful framework for understanding the coin's behavior relative to past periods. If we take that caveat in stride, there's reason to believe decent returns await those who buy it now, so let's examine the case for it being priced at a bargain.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1614
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
181,6
0,3800
0,21
Britische Pfund
0,8601
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9405
0,0020
0,21
Hongkong-Dollar
9,1062
-0,0084
-0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen