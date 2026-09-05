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05.09.2026 14:30:00
History Says That Bitcoin Is an Unbelievable Bargain Right Now
On the basis of its price right now relative to where it was at the same point in its prior four-year market cycles, Bitcoin (CRYPTO: BTC) looks pretty cheap, with a price of $77,155 as of Sept. 1, 38% below its last all-time high near $126,080, which was set in October 2025.Of course, Bitcoin "cycle theory" isn't an empirically proven law, but it can be a useful framework for understanding the coin's behavior relative to past periods. If we take that caveat in stride, there's reason to believe decent returns await those who buy it now, so let's examine the case for it being priced at a bargain.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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