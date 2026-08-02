02.08.2026 15:00:00

How Apple’s cheap MacBook Neo sparked a war in budget laptops

Apple’s gamble on the budget MacBook Neo is paying off and forcing rivals to rethink their offerings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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