10.12.2025 12:15:00

How Bitcoin Could Help You Retire a Millionaire

It's hard to argue with the historical track record of Bitcoin (CRYPTO: BTC). The world's most popular cryptocurrency is up a head-spinning 188,193,607% since July 2010.Needless to say, Bitcoin has minted its fair share of millionaires along the way. According to The Crypto Wealth Report 2025 from Henley & Partners, there are 145,100 Bitcoin millionaires in the world right now.The key to Bitcoin's success has been its ability to deliver triple-digit percentage returns, year after year, with only a few breaks in between. It's not impossible to transform a few thousand dollars into a million dollars if your investment is doubling in value on a regular basis.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
