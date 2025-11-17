17.11.2025 06:01:20

How to Not Get Kidnapped for Your Bitcoin

Escaping zipties, hiring bodyguards and other practical lessons in self-defense for crypto traders, after a series of gruesome crimes spooked the community.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,16
-0,0024
-0,20
Japanischer Yen
179,488
-0,0920
-0,05
Britische Pfund
0,8828
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9224
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,0148
-0,0198
-0,22
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen