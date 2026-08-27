|
27.08.2026 10:13:00
If History Is Any Guide, This Is What Happens Next for Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) hadn't given investors much to get excited about this year. But things change quickly in the crypto market, and over the last week, Bitcoin's price has risen 23% (as of Aug. 25).Although cryptocurrencies are notoriously unpredictable, there's now over 15 years of history available for Bitcoin. That pricing history provides a good idea of where the Bitcoin market is and what's most likely to happen next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1582
|
-0,0071
|
|
-0,61
|Japanischer Yen
|
185,44
|
-0,2900
|
|
-0,16
|Britische Pfund
|
0,8561
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9377
|
0,0004
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0802
|
-0,0530
|
|
-0,58
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.