Internet Computer: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Internet Computer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,35 ICP im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 67,19 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 3,147 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 93,28 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.10.2025 erreicht und liegt bei 2,978 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Internet Computer am 06.12.2024 bei 15,31 USD..

