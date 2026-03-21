Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Internet Computer wurde am 20.03.2025 zu einem Wert von 5,737 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,43 ICP im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 43,71 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2,508 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,29 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8,964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net