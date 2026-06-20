Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,35 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,256 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,18 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net