ICP-Investmentbeispiel 20.06.2026 11:03:15

Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,35 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,256 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,18 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1475
0,0017
0,15
Japanischer Yen
185,18
0,1900
0,10
Britische Pfund
0,8679
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9259
0,0036
0,39
Hongkong-Dollar
8,9926
0,0126
0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen