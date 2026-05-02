|ICP-Investment im Fokus
|
02.05.2026 11:03:15
Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Am 01.05.2025 notierte Internet Computer bei 4,942 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 20,23 Internet Computer im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 47,47 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 01.05.2026 auf 2,346 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,53 Prozent verringert.
Bei 2,085 USD erreichte ICP am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,172
|
-0,0017
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
184,17
|
0,3900
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8636
|
0,0010
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9165
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,1823
|
-0,0063
|
|
-0,07