Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Internet Computer gewesen.

Internet Computer war am 27.11.2025 4,036 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,78 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,45 USD, da Internet Computer am 27.11.2026 1,995 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,55 Prozent.

Bei 1,911 USD erreichte ICP am 21.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 4,565 USD.

Redaktion Finanzen.net