01.11.2025 11:03:15
Internet Computer: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Gestern vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 7,848 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 274,29 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 31.10.2025 gerechnet (2,944 USD), wäre die Investition nun 3 751,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,49 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Bei 15,31 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
