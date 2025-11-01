Langfristiges Investment 01.11.2025 11:03:15

Internet Computer: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Internet Computer: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Internet Computer Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 7,848 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 274,29 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 31.10.2025 gerechnet (2,944 USD), wäre die Investition nun 3 751,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,49 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Bei 15,31 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1536
-0,0032
-0,28
Japanischer Yen
177,662
-0,6180
-0,35
Britische Pfund
0,8772
-0,0023
-0,26
Schweizer Franken
0,9285
0,0012
0,12
Hongkong-Dollar
8,9646
-0,0231
-0,26
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
11:22 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:00 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10:52 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen