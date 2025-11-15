|Lohnende Internet Computer-Investition?
|
15.11.2025 11:03:15
Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 14.11.2024 wurde Internet Computer bei 7,978 USD gehandelt. Bei einer ICP-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,34 Internet Computer in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 678,53 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 5,413 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,15 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.10.2025 bei 2,891 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
