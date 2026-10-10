Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Bei einem frühen Einstieg in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 46,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 653,34 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 3,060 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -93,47 Prozent.

Am 01.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net