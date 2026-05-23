|Rentables Internet Computer-Investment?
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23.05.2026 11:03:15
Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Am 26.10.2021 wurde Internet Computer bei 46,84 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 2,135 Internet Computer im Portfolio. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 5,293 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2,479 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 94,71 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von ICP wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2,085 USD. Bei 8,964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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