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12.07.2026 07:41:00
Is Bitcoin a Good Crypto for Long-Term Investors?
At roughly $63,000, Bitcoin (CRYPTO: BTC) currently trades 50% off its record high from October last year (as of July 9). The bear market is certainly testing investor confidence in the digital asset. This is particularly true since the stock market is close to its peak right now.You might be wondering whether Bitcoin is a good cryptocurrency for long-term investors. Here are three reasons why I believe it's a smart buy on the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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