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11.06.2026 13:07:00
Is Bitcoin Going to $0? Here's the Honest Answer.
Every crypto winter brings out the Bitcoin (CRYPTO: BTC) obituary writers. The cryptocurrency has been declared dead roughly 400 times since its launch in 2009, yet here it sits with a $1.24 trillion market cap as of June 9, 2026. For a corpse, it's holding up pretty well.So let's talk about zero. It's more interesting than you think.For Bitcoin to become worthless, something would need to fundamentally break. These are the most plausible threats in my eyes:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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