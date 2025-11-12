|
Is Ethereum a Millionaire-Maker?
Some cryptocurrencies have surged in value in recent years, and one big winner has been Ethereum (CRYPTO: ETH), which is up an impressive 670% over the past five years compared to the S&P 500's 90% gains.Cryptocurrency investors looking back at Ethereum's impressive rise may be wondering if the same returns will be replicated in the future. There are certainly some reasons to be bullish about the crypto, but as any investment disclaimer will tell you, past performance isn't an indicator of future gains.Here's why Ethereum could continue to be a good investment, and why it's unlikely to be a millionaire-maker.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
