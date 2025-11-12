12.11.2025 12:45:00

Is Ethereum a Millionaire-Maker?

Some cryptocurrencies have surged in value in recent years, and one big winner has been Ethereum (CRYPTO: ETH), which is up an impressive 670% over the past five years compared to the S&P 500's 90% gains.Cryptocurrency investors looking back at Ethereum's impressive rise may be wondering if the same returns will be replicated in the future. There are certainly some reasons to be bullish about the crypto, but as any investment disclaimer will tell you, past performance isn't an indicator of future gains.Here's why Ethereum could continue to be a good investment, and why it's unlikely to be a millionaire-maker.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1637
0,0045
0,39
Japanischer Yen
179,49
0,1300
0,07
Britische Pfund
0,8823
-0,0006
-0,06
Schweizer Franken
0,9228
-0,0022
-0,23
Hongkong-Dollar
9,0425
0,0345
0,38
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen