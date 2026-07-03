03.07.2026 21:33:00

Is Solana the Best Ethereum Alternative Right Now?

Launched in 2015, Ethereum is one of the earliest blockchain networks. Operating as a decentralized computing platform, it has established itself as a leader among altcoins, differentiating itself from Bitcoin.Ethereum commands a sizable $195 billion market cap. So, maybe you're interested in owning a smaller, less-developed cryptocurrency that could offer greater upside. Solana (CRYPTO: SOL) is an exciting blockchain that deserves attention. But is it the best alternative to Ethereum right now? Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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