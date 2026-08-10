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10.08.2026 19:26:33
Keel Infrastructure Q2 Earnings Miss Estimates as Bitcoin Wind-Down Continues
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1543
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|Japanischer Yen
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183,83
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|Hongkong-Dollar
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