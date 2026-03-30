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30.03.2026 10:15:00
Kommentar: Warum das MacBook Neo die Krönung von macOS ist
Apples Mac-OS-X-Betriebssystem feiert einen runden Geburtstag. Es passt gut, dass ausgerechnet jetzt das MacBook Neo auf den Markt kam, meint Johannes Schuster.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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