30.03.2026 10:15:00

Kommentar: Warum das MacBook Neo die Krönung von macOS ist

Apples Mac-OS-X-Betriebssystem feiert einen runden Geburtstag. Es passt gut, dass ausgerechnet jetzt das MacBook Neo auf den Markt kam, meint Johannes Schuster.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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