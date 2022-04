Kreditkartenriese Visa nimmt NFT-Markt für Kreative ins Visier

• Geschätztes Marktvolumen der Kreativwirtschaft: über 100 Millionen US-Dollar• Digitale Unterstützung von Kleinunternehmern• Kleinunternehmen als nächste Unternehmensgeneration

Visa setzt schon seit einiger Zeit verstärkt auf NTFs und sieht sich als "Brückenbauer" zwischen traditionellem Finanzmarkt und Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. Der weltweit führende Anbieter digitaler Zahlungen will Mainstream-Investoren den Zugang zum Kryptomarkt erleichtern und Partnerschaften im traditionellen Banksystem sowie mit Fintechs ausbauen. Nun hat der Kreditkartenriese ein Krypto-Programm für Künstler aufgesetzt und stellt es auf seiner Homepage vor. Er schätzt den Marktanteil der Kreativwirtschaft auf über 100 Milliarden US-Dollar. Etwa 50 Millionen Künstler aus allen Bereichen veröffentlichen derzeit, schätzt Visa.



Das Besondere an der Kreativwirtschaft ist der hohe Anteil an Klein- und Kleinstunternehmer. Diese will Visa mit seinem "Visa Creator Program" fördern und ihnen dabei helfen, in den digitalen Markt vorzustoßen. Non-Fungible Token, kurz NFTs, können den rechtehaltenden Kleinunternehmern in den Bereichen Kunst, Musik, Film und Mode helfen, ihre Geschäftstätigkeit zu beschleunigen und ihre Reichweite massiv auszubauen.

"NFTs haben das Potenzial, ein starker Beschleuniger für die Kreativwirtschaft zu werden", sagte Cuy Sheffield, Leiter der Krypto-Abteilung von Visa. "Mit dem Visa Creator Program wollen wir diese neue Art von Klein- und Kleinstunternehmen dabei unterstützen, neue Medien für den digitalen Handel zu erschließen." Auch große Unternehmen und Marken hätten schon nach Beteiligungsmöglichkeiten angefragt. Visa will den einjährigen Stipendiaten neben finanziellen Mitteln Zugang zu Wissen um Technologie und Plattformen bieten sowie Kontakte zu Kunden und Vordenkern vermitteln, unabhängig davon, wie viele (bereits erfolgreiche) NFTs die Künstler schon auf den Markt gebracht haben.

