Krypto-Boom vorbei? Analyst warnt vor bevorstehendem Bitcoin-Crash

• CryptoQuant-CEO Ki Young Ju erklärt den Bitcoin-Bullenzyklus für beendet• 6-12 Monate mit schwachen oder seitwärts gerichteten Kursbewegungen voraus• On-Chain-Daten deuten laut Ju auf einen Bärenmarkt hin

Starke Schwankungen sind am Kryptomarkt eher die Regel als die Ausnahme. Immer wieder waren Kryptowährungen wie das Urgestein Bitcoin in der noch recht jungen Asset-Geschichte kräftig unter die Räder gekommen und hatten sich dann wieder zu neuen Höhen aufgeschwungen.

Das zeigt auch der kurzfristige Blick zurück: Im Januar haben Anleger noch bis zu 109.000 US-Dollar für einen Bitcoin auf den Tisch gelegt, inzwischen ist die Kryptowährung mit zuletzt rund 86.969 US-Dollar deutlich weniger wert. Auf eine schnelle Trendumkehr sollten Anleger nun aber nicht hoffen, glaubt der CryptoQuant-CEO Ki Young Ju.

In einem Post auf X erklärte er: "Der Bullenzyklus ist vorbei. Es werden 6-12 Monate rückläufiger oder seitwärts gerichteter Preisbewegungen erwartet."

In einem weiteren Beitrag führte er aus, dass jede On-Chain-Kennzahl einen Bärenmarkt signalisiere. "Da die Liquidität knapp wird, verkaufen neue "Wale" Bitcoin zu niedrigeren Preisen", so der CEO weiter und untermauert seine Einschätzung mit einem Diagramm, dessen Daten er selbst gecheckt habe: "Sie sind korrekt", betont er.

