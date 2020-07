Krypto-Experte schlägt Alarm: Charttechnische Signale geben Hinweis auf Kursverfall bei Ethereum

• Ethereum-Kurs recht stabil• Krypto-Experte schlägt Alarm• Andere Kryptowährungen holen gegenüber Ethereum auf

Seit dem durch die Corona-Panik hervorgerufenen Kurseinbruch im März hat sich Ethereum bisher wieder gut erholt. Zwar ist die Kryptowährung noch weit vom 52-Wochen-Hoch entfernt, welches es im Juli 2019 erreichte, dennoch geht es kontinuierlich bergauf mit der Cyberdevise. Dabei hat sich das Internetgeld in den vergangenen Wochen überraschend wenig volatil gezeigt und schwankte lediglich in sehr engen Spannen.

Krypto-Experte Edward Morra warnte nun jedoch jüngst auf Twitter, dass es mit der Seitwärtsbewegung bald vorbei sein könnte. Zur Begründung zieht Morra einen Ethereum-Chart heran, welcher seiner Einschätzung nach die Formation einer "Chuvashov-Fork" zeigt. Seiner Aussage nach könnte der Ethereum-Preis bis auf circa 175 Dollar fallen, sollte diese Gabel zerbrechen und der Ethereum-Preis die Marke von 220 US-Dollar unterschreiten. Das würde einem Einbruch von circa 30 Prozent gemessen am aktuellen Preis entsprechen. Aus diesem Grund rät der Ethereum-Kenner zu Put-Optionen, um das das Risiko zu minimieren. Dies sei außerdem zu empfehlen, da diese derzeit sehr günstig zu haben wären.

$ETH

IF (!) this Chuvashov fork breaks, ~$175 is the target. If you want some protection, its probably a good time to buy some put options since volatility is so extremely low and options are cheap. 31JUL20-220-P for example listed for $8-9

28AUG20-220-P are $15-16 pic.twitter.com/sts6uHj9pa