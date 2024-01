Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX im Lage-Check: Was wurde nach dem Rebranding aus MultiversX?

• MultiversX erzielt einige Fortschritte• Zahlreiche Produkt-Merger und Partnerschaften• InvestorsObserver stuft MultiversX (EGLD) mit einem mittleren Risiko ein

Der Facebook-Konzern Meta hat 2022 einen regelrechten Hype rund um das Metaverse ausgelöst, eine dreidimensionale interaktive und immersive Umgebung, auf die Menschen über verschiedene Geräte zugreifen können. Zahlreiche Marktbeobachter erhofften sich von dieser Technologie in einigen Jahren Wachstumsraten, die mit denen des Internets vergleichbar sind. Auch Elrond, eine Layer-1-Blockchain, die als massentaugliche Smart-Contract-Plattform 2020 offiziell gelauncht wurde, sprang auf diesen Zug auf und setzte sich zum Ziel, zu einem der bedeutendsten Metaverse-Projekte heranzuwachsen. Um dies deutlich sichtbar zum Ausdruck zu bringen, taufte sie sich im November 2022 in MultiversX um.

Jedoch steht die tatsächliche finale Funktionsweise dieser neuen Technologie noch nicht fest, schließlich befindet sich die Entwicklung des Metaverse noch in einer frühen Phase. Wohl auch deshalb ist die anfängliche Euphorie rund um das Metaverse inzwischen verflogen. Doch was wurde aus MultiversX?

In einem Gastbeitrag auf "BTC Echo" erläutert Dr. Stephanie Morgenroth, welche Entwicklungsschritte MultiversX (EGLD) seither durchlaufen hat. Demnach gab es seit dem Rebranding einige Änderungen an bestehenden Produkten, so wurde beispielsweise aus der Ad Astra Bridge die xBridge, welche MultiversX mit Ethereum und der Binance Smart Chain verbindet. Des weiteren wurden Utrust und Twispay zu einem neuen Massen-Zahlungsnetzwerk namens xmoney gemerged.

Außerdem seien drei neue Massenmarkt-Produkte ausgerollt worden, die dabei helfen sollen, kommerzielle Web3- und Metaverse-Anwendungsfälle zu erschließen. Hierbei handele es sich um xFabric, ein modulares Web3-Betriebssystem, um xPortal, eine Art gamifizierte Super-Payment-App und schließlich um xWorld, ein interoperables Metaverse-Projekt.

Mit "Hypergrowth" wurde im Juni 2023 zudem eine 1.000-Tage-Wachstumsstrategie vorgestellt, wie die gesteckten Ziele erreicht werden sollen. In diesem Zusammenhang sollen beispielsweise regelmäßige Video-Calls für die Communitymitglieder, Entwickler- und Validatoren-Sitzungen, Programme für Markenbotschafter und Entwickler-Wettbewerbe initiiert werden, um mehr Anreize für Nutzer und Entwickler zu schaffen.

