Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -1,40 Prozent auf 81.356,39 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 82.507,39 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,54 Prozent auf 295,20 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 293,62 US-Dollar wert.

Daneben fällt Ethereum um -1,92 Prozent auf 1.760,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.795,26 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,99 Prozent auf 81,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 81,84 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs -2,72 Prozent schwächer bei 1,973 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,028 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -3,65 Prozent auf 0,6179 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6413 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -1,29 Prozent auf 211,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 213,96 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1558 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1623 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0040 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Stellar-Kurs um -3,31 Prozent auf 0,2503 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2588 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0145 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0149 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -3,03 Prozent auf 20,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 21,51 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 0,66 Prozent auf 4,622 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 4,592 US-Dollar wert.

