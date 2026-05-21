Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,76 Prozent auf 76.879,73 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 77.465,79 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,3 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 53,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,90 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,28 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,36 Prozent auf 2.119,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.127,04 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,24 Prozent auf 377,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 372,57 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,70 Prozent auf 1,355 US-Dollar, nach 1,365 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 2,33 Prozent auf 395,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 404,58 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2467 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2489 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1440 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3622 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3589 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 648,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (648,65 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1040 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1035 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Donnerstagnachmittag nach. Um 0,12 Prozent auf 85,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 86,01 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,17 Prozent auf 9,295 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,278 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,42 Prozent auf 9,578 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,619 US-Dollar wert.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,077 US-Dollar am Vortag auf 1,102 US-Dollar nach oben (2,40 Prozent).

Redaktion finanzen.at

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