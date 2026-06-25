Krypto-Marktbericht 25.06.2026 17:23:14

Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.

Im Minus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,90 Prozent schwächer bei 59.201,51 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 60.969,99 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,7 Prozent auf 7,70 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -16,5 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht 1,73 Prozent auf 40,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 40,90 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Ethereum-Kurs um 3,77 Prozent auf 1.558,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.619,49 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,22 Prozent auf 187,71 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 190,02 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Ripple um 3,99 Prozent auf 1,029 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,072 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben fällt Monero um 4,00 Prozent auf 301,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 314,05 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Donnerstagnachmittag nach. Um 3,50 Prozent auf 0,1422 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1474 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um 4,75 Prozent auf 0,1763 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1851 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 1,31 Prozent auf 0,3226 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3269 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 551,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (563,50 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Dogecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,0759 US-Dollar) geht es um 4,10 Prozent auf 0,0728 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (67,87 US-Dollar) geht es um 2,83 Prozent auf 65,94 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt Avalanche am Donnerstagnachmittag nach. Um 5,24 Prozent auf 6,107 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,445 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:10 ab. Es geht 3,37 Prozent auf 7,161 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,411 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 2,24 Prozent auf 0,6690 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,6843 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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