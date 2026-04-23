Krypto-Marktbericht 23.04.2026 09:48:20

Kryptokurse am Donnerstagvormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:40 0,11 Prozent auf 78.155,91 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 78.239,37 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 8,9 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 55,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (55,59 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,67 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 1,09 Prozent auf 2.351,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.377,60 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,91 Prozent auf 456,78 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 460,98 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,52 Prozent auf 1,423 US-Dollar, nach 1,430 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Monero-Kurs um 1,46 Prozent auf 372,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 367,15 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2474 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2486 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1775 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3275 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3299 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 636,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (638,04 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0959 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0958 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Donnerstagvormittag nach. Um 0,91 Prozent auf 86,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 86,95 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,54 Prozent auf 9,301 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,352 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,56 Prozent auf 9,247 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,299 US-Dollar wert.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,9460 US-Dollar am Vortag auf 0,9407 US-Dollar nach unten (0,56 Prozent).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

