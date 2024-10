Kryptokurse am Freitagmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,95 Prozent auf 61.319,23 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 60.740,51 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,08 Prozent auf 320,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 320,13 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 2.376,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.349,13 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Litecoin bei 64,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,44 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5221 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,5234 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,3510 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Monero zu. Um 1,34 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 146,01 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 144,08 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1191 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0035 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0036 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0902 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,0906 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0173 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Dash um 0,09 Prozent auf 23,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 23,05 US-Dollar.

Daneben steigt NEO um 1,39 Prozent auf 9,792 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,658 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at