Krypto-Marktbericht 03.04.2026 12:43:06

Kryptokurse am Mittag

Kryptokurse am Mittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 66.787,07 US-Dollar und damit 0,12 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 66.864,13 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 9,06 EUR notiert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,19 Prozent auf 52,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 52,23 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 2.057,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.056,22 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,45 Prozent auf 442,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 444,12 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 0,39 Prozent auf 1,312 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,317 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,36 Prozent auf 327,04 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 325,86 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2447 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2393 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1629 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1640 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Tron bei 0,3135 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3153 US-Dollar).

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 582,93 US-Dollar am Vortag auf 585,04 US-Dollar nach oben (0,36 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0913 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0903 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 80,07 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (78,92 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,46 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,06 Prozent auf 8,929 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,749 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,73 Prozent auf 8,688 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,625 US-Dollar wert.

Daneben steigt Sui um 1,73 Prozent auf 0,8756 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8608 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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