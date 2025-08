Kryptokurse am Mittwochnachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin ist am Nachmittag 114.900,31 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,67 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 114.132,00 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 15,55 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -2,90 Prozent auf 116,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 120,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 3.626,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.613,09 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag hinzu. Um 2,22 Prozent auf 563,88 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 551,60 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 2,971 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 2,966 US-Dollar.

Nach 21,11 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Mittwochnachmittag um 0,83 Prozent auf 21,29 US-Dollar gestiegen.

Zudem gibt Monero nach. Um -2,52 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 285,14 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 292,52 US-Dollar wert war.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 0,65 Prozent auf 5,971 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,933 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 0,1834 US-Dollar am Vortag ist der IOTA-Kurs am Mittwochnachmittag um 1,86 Prozent auf 0,1868 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7265 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,7328 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Stellar-Kurs um -0,74 Prozent auf 0,3937 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3967 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0028 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0029 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0061 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

