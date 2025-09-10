Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochvormittag entwickeln

Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,52 Prozent auf 112.118,95 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 111.539,74 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,1 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 70,3 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,95 Prozent auf 113,06 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 112,00 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.326,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.311,78 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Bitcoin Cash um 0,14 Prozent auf 581,04 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 580,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,78 Prozent auf 2,970 US-Dollar, nach 2,947 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (24,91 US-Dollar) geht es um -0,29 Prozent auf 24,84 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,37 Prozent auf 267,51 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 266,52 US-Dollar wert.

Daneben steigt NEO um 0,93 Prozent auf 6,649 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,587 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Mittwochvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1918 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1898 US-Dollar.

Nach 0,8652 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Mittwochvormittag um 1,71 Prozent auf 0,8800 US-Dollar gestiegen.

Daneben steigt Stellar um 1,30 Prozent auf 0,3767 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3719 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0025 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0026 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0059 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.