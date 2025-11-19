Krypto-Marktbericht 19.11.2025 09:48:20

Kryptokurse am Mittwochvormittag

Kryptokurse am Mittwochvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:40 1,25 Prozent auf 91.655,22 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 92.818,25 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 35,1 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 1,13 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 94,55 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 95,63 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um 0,72 Prozent auf 3.094,41 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.116,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 4,77 Prozent auf 498,40 US-Dollar, nach 523,34 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Ripple nach. Um 2,50 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,160 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,215 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 9,47 Prozent auf 365,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 403,66 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4746 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,4681 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 1,58 Prozent auf 0,2521 US-Dollar, nach 0,2561 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2879 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 932,30 US-Dollar am Vortag auf 929,81 US-Dollar nach unten (0,27 Prozent).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1617 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1589 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 0,10 Prozent schwächer bei 140,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 140,67 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche am Mittwochvormittag nach. Um 0,79 Prozent auf 14,45 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 14,56 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 09:40 ab. Es geht 2,21 Prozent auf 13,49 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,79 US-Dollar stand.

Daneben wertet Sui um 09:40 ab. Es geht 0,52 Prozent auf 1,659 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,668 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bildquelle: Lightboxx / Shutterstock.com,Wright Studio / Shutterstock.com

