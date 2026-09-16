Krypto-Marktbericht 16.09.2026 09:48:20

Kryptokurse am Mittwochvormittag

Kryptokurse am Mittwochvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Am Mittwochvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:41 kletterte Bitcoin um 0,24 Prozent auf 75.781,88 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (75.781,88 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,49 Prozent auf 51,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 51,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.400,10 US-Dollar am Vortag auf 2.399,73 US-Dollar nach unten (0,02 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,11 Prozent auf 219,64 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 217,23 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,286 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,289 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 508,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (504,90 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,76 Prozent.

Nach 0,1956 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Mittwochvormittag um 0,58 Prozent auf 0,1945 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1762 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1758 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3328 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3348 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Binancecoin um 0,18 Prozent auf 710,89 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 712,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0802 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0798 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 97,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (96,97 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,28 Prozent auf 7,257 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 7,278 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 1,16 Prozent auf 10,78 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,90 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6874 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,6876 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com

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