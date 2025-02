Kryptokurse am Montagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 -2,11 Prozent auf 95.472,61 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 97.530,62 US-Dollar.

Nach 359,00 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagmittag um -10,79 Prozent auf 320,27 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.606,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.860,79 US-Dollar) ist das ein Verlust von -8,88 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -10,20 Prozent auf 98,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 109,37 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -6,98 Prozent auf 2,392 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,571 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -10,93 Prozent auf 0,7126 US-Dollar, nach 0,8001 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um -5,76 Prozent auf 207,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 220,18 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der IOTA-Kurs -9,18 Prozent schwächer bei 0,2167 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2386 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0062 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um -4,44 Prozent auf 0,3374 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3531 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0190 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -5,67 Prozent auf 25,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 26,85 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt NEO am Montagmittag nach. Um -9,94 Prozent auf 10,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 11,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at