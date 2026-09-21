|Krypto-Marktbericht
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21.09.2026 12:43:06
Kryptokurse am Montagmittag
Im Plus präsentiert sich um 12:30 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 3,99 Prozent höher bei 84.396,69 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 81.162,18 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 20,9 Prozent.
Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 2,03 Prozent auf 59,93 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 58,74 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Ethereum-Kurs 2,57 Prozent stärker bei 2.712,85 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.644,80 US-Dollar.
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 252,71 US-Dollar am Vortag auf 262,92 US-Dollar nach oben (4,04 Prozent).
Zudem legt Ripple zu. Um 5,53 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:30 auf 1,488 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,410 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,88 Prozent auf 573,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 563,15 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2394 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2280 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 5,03 Prozent.
Zudem legt Stellar zu. Um 6,29 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 12:30 auf 0,2097 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,1973 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3425 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:30 auf 0,3445 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Binancecoin um 1,67 Prozent auf 785,25 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 772,35 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,0927 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0873 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 12:30 auf. Es geht 4,14 Prozent auf 115,77 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 111,17 US-Dollar stand.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,08 Prozent auf 11,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 11,33 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 3,82 Prozent auf 12,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,51 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 11,20 Prozent auf 0,9976 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8971 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9441
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|Hongkong-Dollar
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