Kryptokurse am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 1,93 Prozent auf 70.897,46 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 69.552,18 US-Dollar.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 4,30 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 563,67 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 540,45 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ethereum bei 3.569,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.505,86 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 94,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 93,62 US-Dollar wert.

Zudem legt Ripple zu. Um 1,47 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 0,6208 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,6119 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,6532 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6480 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -1,72 Prozent auf 135,62 US-Dollar, nach 137,99 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,55 Prozent auf 0,3579 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,3490 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0063 US-Dollar.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,59 Prozent auf 0,1372 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1337 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0521 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 38,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 37,89 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 1,37 Prozent auf 15,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 15,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at