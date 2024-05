Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 67.863,66 US-Dollar und damit -2,19 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 69.385,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -5,14 Prozent auf 463,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 489,13 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Ethereum-Kurs um -1,43 Prozent auf 3.838,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.894,24 US-Dollar an der Tafel.

Nach 85,22 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um -2,91 Prozent auf 82,74 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,5267 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,5338 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Cardano um -2,96 Prozent auf 0,4540 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,4679 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,43 Prozent auf 141,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 141,37 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2304 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2257 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0059 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0060 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1074 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1104 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Dienstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0378 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0384 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -2,36 Prozent auf 29,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 30,72 US-Dollar wert.

Zudem gibt NEO nach. Um -4,15 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 15,20 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 15,86 US-Dollar wert war.

