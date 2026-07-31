|Krypto-Marktbericht
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31.07.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Bitcoin gab um 17:11 um 3,36 Prozent auf 62.541,03 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.718,78 US-Dollar gelegen hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,8 Prozent auf 8,15 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -11,6 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,56 Prozent schwächer bei 44,83 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 45,54 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 3,24 Prozent auf 1.856,62 US-Dollar, nach 1.918,69 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,71 Prozent auf 206,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 216,76 US-Dollar.
Daneben fällt Ripple um 1,97 Prozent auf 1,062 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,084 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 2,52 Prozent auf 352,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 361,36 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1677 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1697 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1725 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1719 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3257 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3283 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Binancecoin um 1,11 Prozent auf 585,42 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 591,96 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0693 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0705 US-Dollar.
Nach 74,46 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Freitagnachmittag um 2,06 Prozent auf 72,93 US-Dollar gesunken.
Daneben fällt Avalanche um 0,70 Prozent auf 6,397 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,442 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 4,19 Prozent auf 8,105 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,459 US-Dollar an der Tafel.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 1,09 Prozent auf 0,6848 US-Dollar, nach 0,6923 US-Dollar am Vortag.Redaktion finanzen.at
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