Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:31 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,87 Prozent auf 58.789,56 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 59.303,48 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 8,04 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,84 Prozent auf 42,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 43,71 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,23 Prozent auf 1.624,92 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.645,08 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,52 Prozent auf 204,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 211,46 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,95 Prozent auf 0,9207 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9389 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 2,15 Prozent auf 424,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 433,56 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Cardano um 3,14 Prozent auf 0,1410 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1455 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1207 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1235 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2994 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,2969 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Binancecoin um 1,41 Prozent auf 543,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 551,59 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0557 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0567 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,86 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:31 auf 69,90 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 70,51 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Avalanche-Kurs um 2,52 Prozent auf 6,297 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,459 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagmittag hinzu. Um 0,61 Prozent auf 9,098 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,043 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 1,93 Prozent auf 0,6413 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,6539 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.