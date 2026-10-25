|Krypto-Marktbericht
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25.10.2026 17:23:14
Kryptokurse am Sonntagnachmittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,38 Prozent auf 80.494,07 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 80.803,79 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,91 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,06 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,54 Prozent auf 2.343,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.355,77 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,77 Prozent auf 275,68 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 277,83 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 1,298 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,298 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 1,48 Prozent auf 604,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 614,06 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2052 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2079 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1692 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3290 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3289 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 741,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (738,37 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0771 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0776 US-Dollar.
Zudem gibt Solana am Sonntagnachmittag nach. Um 0,84 Prozent auf 101,42 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 102,28 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,11 Prozent auf 8,889 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,988 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,78 Prozent auf 11,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,62 US-Dollar wert.
Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,9388 US-Dollar am Vortag auf 0,9169 US-Dollar nach unten (2,33 Prozent).Redaktion finanzen.at
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