21.09.2025 09:48:20
Kryptokurse am Sonntagvormittag
Bitcoin ist am Vormittag 115.753,77 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 115.726,25 US-Dollar stand.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,26 Prozent auf 115,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 113,95 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 4.486,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.482,78 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag hinzu. Um 0,59 Prozent auf 598,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 594,98 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ripple-Kurs um 0,97 Prozent auf 3,007 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,978 US-Dollar an der Tafel.
Nach 23,28 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Sonntagvormittag um -0,01 Prozent auf 23,27 US-Dollar gesunken.
Zudem legt Monero zu. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 300,37 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 299,05 US-Dollar wert war.
Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 0,48 Prozent auf 6,648 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,617 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1875 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1882 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Cardano um 0,88 Prozent auf 0,9015 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,8937 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3898 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3867 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0023 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0058 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1742
|
-0,0047
|
|
-0,40
|Japanischer Yen
|
173,81
|
-0,6000
|
|
-0,34
|Britische Pfund
|
0,8708
|
0,0011
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9344
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,1318
|
-0,0356
|
|
-0,39
