Kryptokurse am Vormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 58.869,84 US-Dollar und damit -1,09 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 59.517,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,47 Prozent auf 323,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 324,70 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um -0,33 Prozent auf 2.451,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.459,27 US-Dollar an der Tafel.

Nach 60,48 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um 0,01 Prozent auf 60,49 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,5732 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,5676 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3507 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3504 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,48 Prozent auf 156,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 155,45 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1279 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1259 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0038 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0037 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0940 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0939 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0185 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0183 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -0,50 Prozent auf 23,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 23,98 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEO kaum. Am Mittwochvormittag lag der NEO-Kurs bei 9,806 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 9,815 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at