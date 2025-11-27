Kryptokurse am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 91.404,11 US-Dollar und damit 0,95 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 90.546,35 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 12,40 EUR beträgt die Performance seit Auflage 34,5 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,61 Prozent auf 86,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 86,89 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 09:40 ab. Es geht 0,08 Prozent auf 3.026,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.029,01 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,18 Prozent auf 545,43 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 544,43 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ripple um 1,21 Prozent auf 2,198 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,225 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (398,01 US-Dollar) geht es um 0,02 Prozent auf 397,94 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Cardano bei 0,4328 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4357 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2589 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2573 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2765 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,2765 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 891,45 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (891,62 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,02 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1548 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1535 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 0,36 Prozent auf 142,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 142,96 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 14,92 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,19 Prozent auf 14,95 US-Dollar gestiegen.

Nach 13,46 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,16 Prozent auf 13,30 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,540 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.