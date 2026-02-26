Kryptokurse am Vormittag

Krypto-Marktbericht 26.02.2026 09:48:20

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,26 Prozent auf 68.137,02 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 67.960,32 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,4 Prozent aufweist und bei 8,87 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,52 Prozent auf 56,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,54 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,10 Prozent auf 2.051,19 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.053,24 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,51 Prozent auf 500,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 492,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,434 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 1,440 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 344,20 US-Dollar am Vortag auf 346,42 US-Dollar nach oben (0,65 Prozent).

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 0,80 Prozent auf 0,2940 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2963 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1639 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2854 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,2864 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 627,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (628,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,08 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0999 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1006 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 87,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (87,85 US-Dollar).

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,34 Prozent auf 9,355 US-Dollar, nach 9,482 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Chainlink am Donnerstagvormittag nach. Um 0,38 Prozent auf 9,213 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,248 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,90 Prozent auf 0,9569 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9656 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

