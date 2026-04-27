Kryptokurse am Vormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag.

Um 09:41 ist Bitcoin 77.668,15 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 1,30 Prozent niedriger als am Vortag (78.693,88 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 9,94 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,8 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 1,65 Prozent auf 55,39 US-Dollar, nach 56,32 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 2,14 Prozent schwächer bei 2.319,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.370,31 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,69 Prozent auf 447,25 US-Dollar, nach 454,95 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,20 Prozent auf 1,415 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,432 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (393,40 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 387,89 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2475 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1710 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1679 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3235 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3235 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 626,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (636,14 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,59 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0978 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0993 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 1,81 Prozent auf 85,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 87,02 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 2,43 Prozent auf 9,241 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,471 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,91 Prozent auf 9,319 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,500 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 2,26 Prozent auf 0,9257 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9471 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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