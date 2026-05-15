Kryptokurse am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 80.777,92 US-Dollar und damit 0,34 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 81.054,16 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,0 Prozent. Bei einem Kurs von 10,38 EUR beträgt die Performance seit Auflage 12,5 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 58,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,18 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 ab. Es geht 0,84 Prozent auf 2.264,59 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.283,83 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,27 Prozent auf 435,91 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 434,73 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ripple um 1,03 Prozent auf 1,469 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,484 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (396,04 US-Dollar) geht es um 0,11 Prozent auf 395,59 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2684 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1622 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1601 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3536 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3521 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 684,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (677,72 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,99 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Dogecoin-Kurs um 0,37 Prozent auf 0,1148 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1152 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Solana um 0,90 Prozent auf 91,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 92,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 9,893 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Freitagvormittag um 0,73 Prozent auf 9,821 US-Dollar gesunken.

Nach 10,47 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 1,01 Prozent auf 10,37 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Sui bei 1,157 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,189 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

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