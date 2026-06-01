|Krypto-Marktbericht
01.06.2026 09:48:20
Kryptokurse am Vormittag
Um 09:40 ist Bitcoin 72.859,54 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 1,00 Prozent niedriger als am Vortag (73.596,55 US-Dollar).
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,31 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 0,9 Prozent.
Zudem gibt Litecoin am Montagvormittag nach. Um 1,45 Prozent auf 51,22 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 51,97 US-Dollar.
Daneben fällt Ethereum um 1,08 Prozent auf 1.982,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.004,00 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,12 Prozent auf 292,71 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 302,15 US-Dollar.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,306 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,331 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,84 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,36 Prozent auf 368,64 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 367,33 US-Dollar.
Zudem gibt Cardano am Montagvormittag nach. Um 1,24 Prozent auf 0,2321 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2350 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2603 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2595 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3506 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 708,31 US-Dollar am Vortag auf 686,94 US-Dollar nach unten (3,02 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0997 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1002 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,50 Prozent auf 81,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 82,24 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Avalanche-Kurs um 1,36 Prozent auf 8,826 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,948 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Chainlink am Montagvormittag nach. Um 1,22 Prozent auf 9,007 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,118 US-Dollar.
Nach 0,8931 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagvormittag um 2,09 Prozent auf 0,8744 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
1,1635
-0,0024
-0,21
|Japanischer Yen
185,75
-0,0600
-0,03
|Britische Pfund
0,8642
-0,0025
-0,28
|Schweizer Franken
0,9148
0,0035
0,38
|Hongkong-Dollar
9,1188
-0,0198
-0,22
