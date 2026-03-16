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Cyberdevisen legen zu 16.03.2026 08:38:11

Kryptomarkt im Aufwind: Darum verteuern sich Bitcoin und Co.

Kryptomarkt im Aufwind: Darum verteuern sich Bitcoin und Co.

Der Kryptomarkt erlebt zum Wochenstart eine dynamische Erholung. Sowohl das Kryptourgestein Bitcoin als auch Altcoins verteuern sich. Das steckt dahinter.

• Bitcoin steigt wieder über wichtige Kursniveaus
• Altcoins wie Ethereum, Solana und XRP ziehen mit
• Geopolitische Spannungen und Charttechnik stützen die Kurse

Die älteste Kryptowährung Bitcoin zeigt sich zum Wochenstart erholt. Nachdem sie zeitweise die 74.000-Dollar-Marke überschreiten konnte, legte sie zuletzt auf CoinMarketCap noch 3,29 Prozent auf 73.809 US-Dollar zu. Daneben geht es für die Nummer 2 am Kryptomarkt, Ethereum, mit 7,42 Prozent Kursplus auf 2.266,34 US-Dollar nochmals deutlicher nach oben, XRP liegt mit 5,09 Prozent bei 1,48 US-Dollar im Plus, während Solana 6,02 Prozent zulegt und Cardano sogar mehr als zehn Prozent auf 0,2918 US-Dollar gewinnt.

Geopolitische Spannungen als zweischneidiges Schwert

Dieser Aufwärtstrend markiert einen deutlichen Stimmungsumschwung, nachdem die Kurse zuvor in einer volatilen Seitwärtsphase verharrt hatten.

Die Erholung am Kryptomarkt findet vor einem extrem angespannten weltpolitischen Hintergrund statt. Erneute Militärschläge im Nahen Osten sorgen nicht nur für Bewegungen beim Ölpreis, sondern haben auch Auswirkungen auf die Bewertung von Kryptowährungen. Während Bitcoin einerseits als spekulatives Asset gilt, das bei allgemeiner Marktpanik unter Druck geraten kann, scheint er sich in der aktuellen Situation laut Yahoo Finance als alternative Absicherung zu behaupten. Die Unsicherheit rund um die Situation im Iran und die Auswirkungen auf die "Old Economy" lassen Anleger verstärkt nach digitalen Alternativen suchen, was den aktuellen Kursanstieg trotz oder gerade wegen der geopolitischen Risiken stützt, heißt es.

Markttechnik treibt den Kurs

Neben den makroökonomischen Faktoren lieferte die Charttechnik zusätzliche Kaufargumente. Bitcoin gelang es am Montag, nachhaltig über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zu steigen. Laut Marktberichten von CoinDesk werteten Händler diesen Ausbruch als Bestätigung für ein neues bullisches Momentum, was in der Folge auch bei Ethereum und anderen Large-Cap-Altcoins wie Solana zu Anschlusskäufen führte.

Redaktion finanzen.at

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